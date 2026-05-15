Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоран Мекис: управляемость была одним из ключевых аспектов при улучшении болида «Ред Булл»

Лоран Мекис: управляемость была одним из ключевых аспектов при улучшении болида «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, как команда попыталась добиться прогресса на Гран-при Майами после сложного старта сезона.

«После Сузуки в воскресенье вечером мы сказали друг другу: смотрите, независимо от нашего общего дефицита в развитии по сравнению с тем, где мы были в конце прошлого года, — на данный момент мы не даём пилотам стабильную машину, машину, с которой они могут атаковать с уверенностью, круг за кругом, поворот за поворотом. Это была большая часть работы, проделанной за пять недель перерыва, помимо обычного развития.

Мы знали, что теряем серьёзное количество времени из-за отсутствия уверенности пилотов в машине. Управляемость была одним из ключевых аспектов для нас. У нас было довольно много других аспектов, и несколько ещё предстоит решить», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Свидетельство масштаба прогресса». Мекис — об обновлениях «Ред Булл» в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android