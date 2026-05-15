Френтцен: «Мерседес» мог уйти из Ф-1 в 1994-м и не вернуться, если бы Вендлингер не выжил

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен рассказал, что участие «Мерседеса» в чемпионате могло завершиться в 1994 году после аварии Карла Вендлингера в Монако.

«Единственная причина, по которой «Мерседес» до сих пор в Ф-1, — это то, что Карл Вендлингер выжил в той аварии в Монако, пробыв несколько месяцев в коме. «Заубер-Мерседес» снял машины в тот уикенд. Я помню, как Норберт Хауг объяснял, насколько плоха была ситуация. Не только из-за состояния Карла, но и из-за негативной обстановки вокруг Ф-1 и вопросов безопасности. «Мерседес» покинул профессиональный автоспорт после трагедии в Ле-Мане в 1955 году, и, если бы Карл погиб, возвращение в Ф-1, скорее всего, было бы остановлено», — написал Френтцен в своём аккаунте в социальной сети Х.

15 мая 1994 года, всего через две недели после гибели Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны, Вендлингер разбился в шикане порта во время четверговой практики перед Гран-при Монако. «Заубер» снялся с этапа. Вендлингер полностью восстановился, но не выступал до конца сезона.

