Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Ферстаппена стартует четвёртой в «24 часах Нюрбургринга»

Команда Ферстаппена стартует четвёртой в «24 часах Нюрбургринга»
Комментарии

Команда Verstappen.com Racing будет стартовать с четвёртой позиции в дебютной для Макса Ферстаппена гонке «24 часа Нюрбургринга».

После успешного прохождения первых квалификационных этапов, где Лукас Ауэр и сам Ферстаппен вывели экипаж в Top Qualifying 3, решающую сессию за рулём Mercedes-AMG GT3 #3 провёл Даниэль Хункаделья.

Испанец получил две попытки в борьбе за поул. После первого быстрого круга он находился лишь на девятой позиции, уступая лидеру — Марко Мапелли на «Ламборгини» — почти семь секунд.

Однако в финальной попытке Хункаделья заметно прибавил и поднялся на четвёртое место. До поул-позиции экипажу Team Verstappen не хватило восьми десятых секунды.

Поул в итоге завоевал Лука Энгстлер на «Ламборгини» #84, опередив Мапелли. Третьим стал Кристофер Хаазе на «Ауди» #16.

Сейчас читают:
Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов
Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android