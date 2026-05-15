CEO «Кадиллака» — скептикам: те, кто называл нас аутсайдерами, ничего не понимают в Ф-1

Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурис ответил тем, кто не верил в дебютный проект американской команды.

«Тем, кто говорил: «Вы аутсайдеры», я отвечаю: «Вы ничего не понимаете в Формуле-1». То, чего эта команда смогла достичь за такое короткое время — поистине невероятно. Как все знают, это очень трудный спорт. Это вершина автоспорта. То, что мы смогли построить, здорово. Теперь вопрос в том, как нам продолжать строить, делать кривую обучения и траекторию прогресса максимально крутыми», — приводит слова Тауриса официальный сайт Формулы-1.

После четырёх этапов «Кадиллак» идёт выше «Астон Мартин» в Кубке конструкторов благодаря лучшему финишу — 13-е место Валттери Боттаса в Китае. Команда добралась до финиша в семи из восьми попыток — лучше показатель только у «Мерседеса» и «Феррари». Первые очки Таурис рассчитывает набрать после летнего перерыва.