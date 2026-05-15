В Сочи открылась выставка фотографий «Царство спорткаров на Сириус Автодроме»

В выставочном пространстве «Сириус Автодрома» открылась новая экспозиция – выставка фотографий «Царство спорткаров на Сириус Автодроме» от автора Александра Пругова, работающего на Автодроме с 2018 года.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

«Сириус Автодром» — это не только гонки Формулы-1. Это международные и российские соревнования, мастер-классы управления спорткарами, тест-драйвы и тренировочные заезды, презентации автомобилей и съёмки фильмов. Список можно продолжить, но неизменно одно — эстетика спортивного автомобиля и его стихии.
Постановочная съёмка или увиденный случайный ракурс — и вот в коллекции Александра тысячи снимков, достойных внимания фанатов фотоискусства и автоспорта: автомобиль как часть момента, соревнование как возможность запечатлеть историю, детали как форма стильного образа, антураж как создатель настроения.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Профессиональный фотограф – это художник, внимательный критик и ценитель прекрасного. У Александра Пругова уникальный опыт художественной, рекламной и репортажной фотосъёмки на автоспортивных мероприятиях, включая Гран-при России Формулы-1, международные соревнования кузовных машин класса «туринг» (World Touring Car Race) в 2021 году, Российскую дрифт серию RDS, Российскую серию кольцевых гонок (РСКГ) и чемпионат России по ралли. Более 10 лет Александр Пругов работает в сфере автоспортивной фотографии, в частности с такими известными изданиями как «За рулём», «Автомобиль года», National Geographic и автомобильными компаниями, представляющими всемирно известные бренды Mercedes, Lamborghini, Porsche, Subaru, Audi и др.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Где: федеральная территория «Сириус», Олимпийский парк, первый этаж главной трибуны Сириус Автодрома
Когда: до 30 июня 2026 г., ежедневно, с 10:00 до 20:00.
Вход на выставку бесплатный.

Комментарии
