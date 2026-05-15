Бен Сулайем рассказал о сопротивлении при решении добавить «Кадиллак»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о сопротивлении команд Формулы-1 при решении добавить «Кадиллак» 11-м коллективом на стартовую решётку.

— Какова была роль ФИА в добавлении «Кадиллака» на стартовую решётку? Это, очевидно, ещё одно большое изменение в этом году. И я знаю, что были некоторые трения по этому поводу.

— Сказать «трение» — это преуменьшение. Это была моя идея. Имею в виду, у нас три гонки в Соединённых Штатах, но нет их команд. Так что идея пришла ко мне в мае, пока я был в Майами. И я сказал: «Почему бы и нет?» ФИА как раз откроет приём заявок на участие. Это единственно правильный путь — иметь производителя там, где проходят сразу три этапа. Это правильный путь, чтобы поддерживать бизнес. Бизнес — это не только деньги, но и спорт вместе. И когда я это сказал, боже мой, реакция была такой, будто я сделал что-то не так. Не знаю, что я сделал неправильно. Сказал: «Я просто хочу открыть…»

«Нет, ты не можешь этого сделать». Боже, они набросились на меня. Имею в виду, если вы спросите меня: «Сделал бы ты это снова?» Да. Но я действительно не знал, что это будет так ужасно, понимаете, как будто все были против. Объяснить это просто — все хотят свою долю. Но если разделить её не на 10, а на 11, это означает, что они потеряют… Команды получат меньше. Но, боже мой, никогда не ожидал увидеть столько агрессии в адрес ФИА и меня лично. И они действительно сделали всё. Пожалуйста, не хочу говорить, кто и что. Но имею в виду нападки, особенно британские СМИ, знаете, против меня — они были настолько сильными, что напали на меня, обвинили меня во всём.

Но теперь посмотрите. Я сказал, что не изменю позицию. Они ответили: «Это не в нашу пользу». Но я сказал: «Простите, где логика в том, чтобы не иметь «Кадиллак»?» — сказал бен Сулайем на YouTube-канале Forbes.