«Это нормально». Крак — о реакции «Астон Мартин» на проблемы в сезоне-2026

Гоночный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о реакции британского коллектива на проблемы в сезоне-2026.

«Мы все любим гонки и не хотим находиться в хвосте пелотона. Из года в год хотим прогрессировать, но вы также должны отражать реальность. Когда видите, что у вас есть проблемы, нет смысла расстраиваться, но нужно признать, что это нормальная человеческая реакция», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

После четырёх Гран-при в нынешнем сезоне на счету британской команды ноль очков и последнее место в Кубке конструкторов. Ноль очков также у американской команды-дебютанта Формулы-1 «Кадиллак».