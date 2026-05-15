Новый сезон SMP F4 стартует уже в эти выходные

16-17 мая на автодроме Moscow Raceway пройдёт первый этап Чемпионата России SMP F4 2026 года. В этом году поклонников ждут несколько нововведений от организаторов.
Самих гонок станет больше — в рамках каждого из шести этапов состоится по четыре заезда, а не три как было годом ранее. Пелотон стал во всех смыслах интереснее по сравнению с прошлым сезоном. Количество машин выросло с 16 до 18. При этом число команд сократилось — ведущие коллективы расширились и теперь будут работать сразу с четырьмя автомобилями. В этом контексте нельзя не отметить и появление новой команды «Илья Муромец».
Если же говорить о пилотах, тут значимых событий ещё больше. Компанию тем, кто проявил себя в 2025-м, составят чемпион Европы и победитель Кубка мира по картингу Максим Орлов, участник китайской Ф-4 Тимур Шагалиев, совсем юные Иван Бауэр, Амир Сабиров, Лева Губа и Ярослав Карпов, а также Татьяна Алексеева.
К главным фаворитам сейчас относят более опытных гонщиков. В их числе Владимир Верхоланцев, Иван Пигаев, а также Егор Степанов-Ким, который зимой сменил команду. Учитывая, что все три сильнейших пилота 2025 года, включая обладателя титула России Ярослава Шевырталова, перешли в другие классы, на красивом чемпионском кубке SMP F4 почти наверняка появится новое имя. Назвать его пока невозможно, но предстоящий этап на Moscow Raceway должен обозначить группу лидеров.
В техническом плане изменений не произошло – участники поедут на одинаковых машинах Tatuus F4-T421 с турбомотором мотором Abarth 1.4. Болельщиков, помимо классных гонок, ждёт интересная и разнообразная программа, включая автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики.
Состав участников чемпионата России SMP F4 на 2026 год:
|Название команды
|Номер
|Пилот
|NI racing 21
|21
|Юшенков Михаил
|NI racing 21
|77
|Абросимов Павел
|Dronov Motorsport
|19
|Степанов-Ким Егор
|Dronov Motorsport
|73
|Маркозов Марко
|Dronov Motorsport Junior
|34
|Бауэр Иван
|Dronov Motorsport Junior
|38
|Сабиров Амир
|ITECO Racing Team
|11
|Орлов Максим
|ITECO Racing Team
|27
|Шагалиев Тимур
|ITECO Racing Team
|50
|Пигаев Иван
|ITECO Racing Team
|97
|Овсиенко Иван
|Formula K Russia
|17
|Дунин Илья
|Formula K Russia
|33
|Сизов Андрей
|Formula K Russia
|74
|Верхоланцев Владимир
|Formula K Russia
|78
|Алексеева Татьяна
|Ilya Muromets
|18
|Архангельский Максим
|Ilya Muromets
|79
|Костин Платон
|Texol Racing
|22
|Губа Лев
|Texol Racing
|45
|Карпов Ярослав
Календарь Чемпионата России SMP F4 на 2026 год:
Первый этап. 16-17 мая, Moscow Raceway, Московская обл.
Второй этап. 13-14 июня, Kazan Ring, Казань
Третий этап. 8-9 августа, Igora Drive, Ленинградская обл.
Четвёртый этап. 29-30 августа, N-Ring, Нижегородская обл.
Пятый этап. 12-13 сентября, «Крепость Грозная», Грозный
Шестой этап. 10-11 октября, Moscow Raceway, Московская обл.
