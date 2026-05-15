SMP F4 — Формула-4 — команды, пилоты, когда начало, календарь

Новый сезон SMP F4 стартует уже в эти выходные


16-17 мая на автодроме Moscow Raceway пройдёт первый этап Чемпионата России SMP F4 2026 года. В этом году поклонников ждут несколько нововведений от организаторов.

Фото: Пресс-служба SMP F4

Самих гонок станет больше — в рамках каждого из шести этапов состоится по четыре заезда, а не три как было годом ранее. Пелотон стал во всех смыслах интереснее по сравнению с прошлым сезоном. Количество машин выросло с 16 до 18. При этом число команд сократилось — ведущие коллективы расширились и теперь будут работать сразу с четырьмя автомобилями. В этом контексте нельзя не отметить и появление новой команды «Илья Муромец».

Если же говорить о пилотах, тут значимых событий ещё больше. Компанию тем, кто проявил себя в 2025-м, составят чемпион Европы и победитель Кубка мира по картингу Максим Орлов, участник китайской Ф-4 Тимур Шагалиев, совсем юные Иван Бауэр, Амир Сабиров, Лева Губа и Ярослав Карпов, а также Татьяна Алексеева.

Фото: Пресс-служба SMP F4

К главным фаворитам сейчас относят более опытных гонщиков. В их числе Владимир Верхоланцев, Иван Пигаев, а также Егор Степанов-Ким, который зимой сменил команду. Учитывая, что все три сильнейших пилота 2025 года, включая обладателя титула России Ярослава Шевырталова, перешли в другие классы, на красивом чемпионском кубке SMP F4 почти наверняка появится новое имя. Назвать его пока невозможно, но предстоящий этап на Moscow Raceway должен обозначить группу лидеров.

В техническом плане изменений не произошло – участники поедут на одинаковых машинах Tatuus F4-T421 с турбомотором мотором Abarth 1.4. Болельщиков, помимо классных гонок, ждёт интересная и разнообразная программа, включая автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики.

Состав участников чемпионата России SMP F4 на 2026 год:

Название командыНомерПилот
NI racing 2121Юшенков Михаил
NI racing 2177Абросимов Павел
Dronov Motorsport19Степанов-Ким Егор
Dronov Motorsport73Маркозов Марко
Dronov Motorsport Junior34Бауэр Иван
Dronov Motorsport Junior38Сабиров Амир
ITECO Racing Team11Орлов Максим
ITECO Racing Team27Шагалиев Тимур
ITECO Racing Team50Пигаев Иван
ITECO Racing Team97Овсиенко Иван
Formula K Russia17Дунин Илья
Formula K Russia33Сизов Андрей
Formula K Russia74Верхоланцев Владимир
Formula K Russia78Алексеева Татьяна
Ilya Muromets18Архангельский Максим
Ilya Muromets79Костин Платон
Texol Racing22Губа Лев
Texol Racing45Карпов Ярослав

Календарь Чемпионата России SMP F4 на 2026 год:

Первый этап. 16-17 мая, Moscow Raceway, Московская обл.
Второй этап. 13-14 июня, Kazan Ring, Казань
Третий этап. 8-9 августа, Igora Drive, Ленинградская обл.
Четвёртый этап. 29-30 августа, N-Ring, Нижегородская обл.
Пятый этап. 12-13 сентября, «Крепость Грозная», Грозный
Шестой этап. 10-11 октября, Moscow Raceway, Московская обл.

Фото: Пресс-служба SMP F4


