Новый сезон SMP F4 стартует уже в эти выходные

16-17 мая на автодроме Moscow Raceway пройдёт первый этап Чемпионата России SMP F4 2026 года. В этом году поклонников ждут несколько нововведений от организаторов.

Самих гонок станет больше — в рамках каждого из шести этапов состоится по четыре заезда, а не три как было годом ранее. Пелотон стал во всех смыслах интереснее по сравнению с прошлым сезоном. Количество машин выросло с 16 до 18. При этом число команд сократилось — ведущие коллективы расширились и теперь будут работать сразу с четырьмя автомобилями. В этом контексте нельзя не отметить и появление новой команды «Илья Муромец».

Если же говорить о пилотах, тут значимых событий ещё больше. Компанию тем, кто проявил себя в 2025-м, составят чемпион Европы и победитель Кубка мира по картингу Максим Орлов, участник китайской Ф-4 Тимур Шагалиев, совсем юные Иван Бауэр, Амир Сабиров, Лева Губа и Ярослав Карпов, а также Татьяна Алексеева.

К главным фаворитам сейчас относят более опытных гонщиков. В их числе Владимир Верхоланцев, Иван Пигаев, а также Егор Степанов-Ким, который зимой сменил команду. Учитывая, что все три сильнейших пилота 2025 года, включая обладателя титула России Ярослава Шевырталова, перешли в другие классы, на красивом чемпионском кубке SMP F4 почти наверняка появится новое имя. Назвать его пока невозможно, но предстоящий этап на Moscow Raceway должен обозначить группу лидеров.

В техническом плане изменений не произошло – участники поедут на одинаковых машинах Tatuus F4-T421 с турбомотором мотором Abarth 1.4. Болельщиков, помимо классных гонок, ждёт интересная и разнообразная программа, включая автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики.

Состав участников чемпионата России SMP F4 на 2026 год:

Название команды Номер Пилот NI racing 21 21 Юшенков Михаил NI racing 21 77 Абросимов Павел Dronov Motorsport 19 Степанов-Ким Егор Dronov Motorsport 73 Маркозов Марко Dronov Motorsport Junior 34 Бауэр Иван Dronov Motorsport Junior 38 Сабиров Амир ITECO Racing Team 11 Орлов Максим ITECO Racing Team 27 Шагалиев Тимур ITECO Racing Team 50 Пигаев Иван ITECO Racing Team 97 Овсиенко Иван Formula K Russia 17 Дунин Илья Formula K Russia 33 Сизов Андрей Formula K Russia 74 Верхоланцев Владимир Formula K Russia 78 Алексеева Татьяна Ilya Muromets 18 Архангельский Максим Ilya Muromets 79 Костин Платон Texol Racing 22 Губа Лев Texol Racing 45 Карпов Ярослав

Календарь Чемпионата России SMP F4 на 2026 год:

Первый этап. 16-17 мая, Moscow Raceway, Московская обл.

Второй этап. 13-14 июня, Kazan Ring, Казань

Третий этап. 8-9 августа, Igora Drive, Ленинградская обл.

Четвёртый этап. 29-30 августа, N-Ring, Нижегородская обл.

Пятый этап. 12-13 сентября, «Крепость Грозная», Грозный

Шестой этап. 10-11 октября, Moscow Raceway, Московская обл.

