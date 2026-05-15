Главная Авто Новости

«Не то, чего заслужили». В «Астон Мартин» — о реакции Алонсо и Стролла на проблемы

"«Не то, чего заслужили». В «Астон Мартин» — о реакции Алонсо и Стролла на проблемы"
Гоночный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак высказался о реакции двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо и его напарника Лэнса Стролла на проблемы коллектива в сезоне-2026.

«Гонщики — это те, кто подвергается наибольшему давлению здесь. Я упоминал это раньше, и именно им мы должны отдать наибольшую похвалу. Иметь таких опытных гонщиков, как Лэнс и Фернандо, при этом они едут в хвосте пелотона… Это не то, чего они заслужили.

Поэтому определённо у них есть много разочарования, с которым всем нам нужно справляться. С другой стороны, они также великие профессионалы», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

