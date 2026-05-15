В одной из гонок на «Нюрбургринге» выступает пилот на модифицированной «Копейке»

В одном из гоночных заездов на «Нюрбургринге» появился участник на автомобиле ВАЗ-21011, известной в народе как «Копейка».

В 2017 году блогер Boosted Boris уже проезжал по легендарной гоночной трассе на этой машине во время шоу Ring back in July.

В основной квалификации «24 часов Нюрбургринга» участвовал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») на машине «Мерседеса». По итогам сессии команда Verstappen.com Racing будет стартовать с четвёртой позиции в дебютной для нидерландского пилота гонке «24 часа Нюрбургринга». До поул-позиции экипажу Team Verstappen не хватило 0,8 секунды.