«Хорнер был против». Марко — о переходе 18-летнего Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2016-м

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как встретил сопротивление со стороны тогдашнего руководителя коллектива Кристиана Хорнера о решении перевести в «Ред Булл» из «Торо Россо» 18-летнего Макса Ферстаппена после четырёх гонок.

«Напарник Макса Карлос Сайнс был очень разочарован, что мы не выбрали его. Но для нас это было ясное и простое решение. Руководитель команды Кристиан Хорнер не был готов повышать Макса после всего четырёх гонок в 2016 году. Он откровенно был против этого решения. Как и многие соперники и критики, которые нападали на меня и говорили, что Макс всё ещё слишком молод, что это опасный шаг», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.