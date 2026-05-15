В Формуле-Е рассказали об интересе пилотов Ф-1 к машине нового поколения Gen4

Генеральный директор Формулы-E Джефф Доддс заявил, что на этапе серии в Монако 16 и 17 мая будут присутствовать гонщики Формулы-1.

«Здесь на выходных будет много из них [пилотов Формулы-1], потому что они сами предупредили нас об этом. Те, с кем я общаюсь, спрашивают: «Увидим ли мы машину Gen4?» Я сидел здесь вчера и провёл отличный час с Оливером Берманом и его братом Томасом, болтая о жизни.

Кстати, Оливер так много знает о Формуле-1 и истории автоспорта, и так много знает о Формуле-E. Он знал всё. Он читает всё и впитывает всё. Так что я думаю, это будет интересно, потому что они все заинтригованы. Вы видите высокий уровень любопытства. Они много слышали, как обычно в паддоках полно слухов, все приходят посмотреть, что для нас круто», — приводит слова Доддса издание RacingNews365.

