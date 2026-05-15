«В 2016-м уже был не тем». Марко — о замене россиянина Квята на Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение заменить россиянина Даниила Квята на Макса Ферстаппена после Гран-при России — 2016, где он дважды столкнулся с четырёхкратным чемпионом серии Себастьяном Феттелем, выступавшим за «Феррари».

«Квят дважды попал в аварию в той гонке [в Сочи]. В предыдущем году он выступал адекватно и иногда был даже быстрее Даниэля Риккардо, особенно в дождевых условиях. Но в 2016 году он уже был не тем гонщиком и жаловался на тормоза с первого дня тестов. Было ясно, что мы должны что-то предпринять», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.