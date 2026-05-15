«В Формуле-1 так же». Чемпион Ф-Е Роуленд о критике тактики во 2-й квалификации в Берлине

Действующий чемпион мира Формулы-E Оливер Роуленд из «Ниссан» высказался о критике результатов квалификации этапа в Берлине, где в первой сессии он стал третьим, а во второй — 18-м.

Из-за огромного акцента на экономии энергии во второй гонке недавнего двухэтапного уикенда Формулы-E в столице Германии несколько гонщиков предпочли квалифицироваться в хвосте и использовать старые шины, сохранив свежий комплект на гонку. Роуленд был одним из таких гонщиков и квалифицировался 18-м, на одну позицию позади победителя гонки Митча Эванса, который придерживался той же квалификационной стратегии.

«Да, я склонен согласиться с тем, что не это не то, что хотели видеть в квалификации. Однако я также отмечу, что в Формуле-1 происходит так же — вы часто видите команды, которые выходят в третий сегмент, зная, что не могут уже пробиться выше, поэтому не ставят новый комплект шин в решающем отрезке. Так что это то же самое — вы просто не используете комплекты в квалификационной сессии.

Понимаю это. Он [Паскаль Верляйн] проехал хороший круг и заслужил поул, но экономия энергии означает, что это не очень большая награда. Он всё равно получил свои три очка, а это означает, что в целом набрал столько же очков, сколько и я в гонке. Так что да, если бы за поул не давали очков, было бы немного по-другому. Понимаю его точку зрения, но не думаю, что это повторится.

Брифинг с командой, чтобы умышленно провалить квалификацию? Для меня важно то, что я мог быть третьим, а не 12-м. Если бы я был 12-м, предпочёл бы стартовать последним, потому что это меньший риск и меньше проблем», — приводит слова Роуленда RacingNews365.