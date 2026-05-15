Риккардо рассказал, что ему любопытно сравнить графики пилотов Ф-1 и IndyCar

Восьмикратный победитель Гран-при Формулы-1 Даниэль Риккардо хочет сравнить график пилотов «Королевских гонок» и IndyCar во время своего посещения легендарной гонки «Инди-500», которая состоится 24 мая на трассе Indianapolis Motor Speedway в штате Индиана, США.

«Любопытно, как выглядит неделя гонщиков в самой большой гонке года. Какое у тебя расписание и личное время по сравнению со временем активности. Мне любопытно посмотреть, что это такое, насколько расслаблены гонщики или насколько они интенсивны, сосредоточены ли весь уикенд на фоне того, какое безумие было в Ф-1», — сказал Риккардо в подкасте Speed Street.