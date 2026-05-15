Ферстаппен прокомментировал четвёртое место в квалификации «24 часов Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал четвёртое место в квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Чувствовал себя комфортно в машине, потому что мы нацеливались на попадание в тройку лучших в квалификации, что, конечно, непросто с такой конкуренцией. Здесь супертяжело, вокруг много быстрых машин, но нам удалось протиснуться. Так что последний круг был просто достаточно хорош, это было приятно.

К счастью, было сухо, машина чувствовала себя нормально, нам удалось протиснуться. Это была цель, да, вчера были переменчивые условия, для меня это был первый выезд ночью. Вероятно, самые плохие из возможных условий — дождь, туман. Но, по крайней мере, я получил хорошее первое представление, чего ожидать на гонке. Так что это было хорошо.

Думаю, честно говоря, мы подготовились как могли как команда, в том числе и на последних гонках. И теперь в эти выходные здесь действительно профессиональная группа людей, которая вкладывает всю душу в своё дело. Так что надеемся получить хороший результат», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.