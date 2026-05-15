«Нельзя приехать — и бах, первый». Мапелли — о 4-м месте Ферстаппена на «Нюрбургринге»

38-летний итальянский гонщик Марко Мапелли, выступающий за команду Red Bull Team ABT на Lamborghini Huracan GT3 EVO2, высказался об участии Макса Ферстаппена («Ред Булл») после квалификации к «24 часам Нюрбургринга», где его коллектив занял второе место, а экипаж нидерландца — четвёртое.

«Здорово, что он здесь. Сколько людей теперь приходит к нам по сравнению с прошлым — это просто плюс. Плюс во всём. Это большое уважение к такому таланту. Это совсем далеко от его обычного мира, но приятно видеть его преданность этой работе, его подход к тестам и так далее. Это означает, что он получает удовольствие, но знает, что для выступления нужно многое вкладывать.

То, что мы выше их команды? Демонстрация того, каков здесь уровень: нельзя просто приехать — и бах, сделать машину первой или что-то в этом роде. Нужно быть подготовленным», — приводит слова Мапелли Motorsport.