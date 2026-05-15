Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему выступает за возвращение двигателей V8 в Формулу-1.

— Ещё одна амбициозная цель Формулы-1 — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году. Как это повлияло на другие изменения правил, которые вы внесли?

— Если взять весь автоспорт в мире, его влияние составляет, я думаю, 0,02% в год. Но мы, как федерация, тоже несём ответственность. Мы всегда говорим, что не являемся частью проблемы. Мы должны быть частью решения. И с устойчивым топливом, которое существует, теперь мы можем сделать нашу пирамиду правильно, мы можем это сделать. Если посмотреть на наш старый двигатель, то текущая силовая установка по сути та же, но мы убрали MGU-H и теперь у нас есть MGU-K, то есть батарея. Но с устойчивым топливом нам не нужен только турбо. Нам нужна простота. Простота — это ключ для нашего движения вперёд.

Именно поэтому я сейчас больше думаю о возвращении V8. Потому что в конце 2030 года ФИА снова получит право принимать решение по двигателю даже без необходимости голосования. Но мы хотели бы сделать это на год раньше. Это выгодно с финансовой точки зрения. Это всё стоит более € 200 млн. И эти двигатели из Формулы-1 не используются в обычных автомобилях. А сейчас происходит своего рода перезагрузка. Весь мир смотрит на электромобили по-другому. Является ли это единственным способом достичь того, чего мы хотим, то есть чистого воздуха с этими цифрами? Я говорю простым языком.

Ведь электрические двигатели — не единственный путь к экологичности. Есть и другие пути: устойчивое топливо, биотопливо. Можно иметь небольшой электрический компонент и сделать двигатель чистым. Я думаю, несколько лет назад двигатель производил только 25% эффективного движения, а остальное уходило в воздух. Сейчас ситуация улучшилась. Наш двигатель эффективен примерно на 60%. Уже много лет подряд. И мы работаем вместе с командами, чтобы новый двигатель был экономически эффективным, чтобы командам не приходилось платить более €, 1,5 млн за двигатель. Боже мой, кто может себе это позволить? Трансмиссия сейчас стоит € 9 млн. Чтобы поддерживать бизнес, то, что вы видите на вершине, тоже хорошо, но у нас должен быть твёрдый фундамент, хорошая основа — это стоимость. И вот здесь вступает в силу роль ФИА. У нас будет хороший двигатель, устойчивый, соответствующий уровню конкуренции, конечно.

Но такой эффективный двигатель сейчас вполне реален. И знаете что? Он будет лёгким. А что самое худшее для гонщика? Я сам был гонщиком. Вес — это убийца, когда дело касается безопасности. Посмотрите, насколько большими стали машины. Но сейчас они на 30 килограммов легче. Но этого недостаточно. Сделайте общий вес примерно 600-620 килограммов, двигатель мощностью 780 л.с. с хорошим звуком, не шумом, доступный по цене — и посмотрите, как мы сможем поддерживать Формулу-1, — сказал бен Сулайем на YouTube-канале Forbes.