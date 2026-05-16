«Не совершил ни одной ошибки». Чандхок — об Алонсо в сезоне-2012 Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок и автоспортивный журналист Кевин Тёрнер обсудили выступление двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо за команду «Феррари» в сезоне-2012, где он стал вице-чемпионом.

«Я действительно до сих пор не заметил ни одной ошибки от Алонсо за эти 20 гонок на той машине. Не могу представить никого другого, кто мог бы довести этот чемпионат до такого финала», — сказал Тёрнер на YouTube-канале Autosport.

«Когда ты написал мне, сказав, про что будет этот эпизод, который мы собираемся сделать, мой мозг сразу же перешёл к Алонсо 2012 года, сразу же. Это просто потому, что я помню, как разворачивался тот сезон, он был просто безупречен. Это редкий сезон, когда вы встаёте и говорите: гонщик не совершил ни одной ошибки. Абсолютно безупречен», — добавил Чандхок.