Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не совершил ни одной ошибки». Чандхок — об Алонсо в сезоне-2012 Формулы-1

«Не совершил ни одной ошибки». Чандхок — об Алонсо в сезоне-2012 Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок и автоспортивный журналист Кевин Тёрнер обсудили выступление двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо за команду «Феррари» в сезоне-2012, где он стал вице-чемпионом.

«Я действительно до сих пор не заметил ни одной ошибки от Алонсо за эти 20 гонок на той машине. Не могу представить никого другого, кто мог бы довести этот чемпионат до такого финала», — сказал Тёрнер на YouTube-канале Autosport.

«Когда ты написал мне, сказав, про что будет этот эпизод, который мы собираемся сделать, мой мозг сразу же перешёл к Алонсо 2012 года, сразу же. Это просто потому, что я помню, как разворачивался тот сезон, он был просто безупречен. Это редкий сезон, когда вы встаёте и говорите: гонщик не совершил ни одной ошибки. Абсолютно безупречен», — добавил Чандхок.

Материалы по теме
«Не то, чего заслужили». В «Астон Мартин» — о реакции Алонсо и Стролла на проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android