«У него огромная страсть». Обладатель поула к «24 часам Нюрбургринга» — о Ферстаппене

26-летний немецкий гонщик Лука Энгстлер, являющийся участником команды Red Bull Team ABT на Lamborghini Huracan GT3 EVO2, чей экипаж взял поул в квалификации к «24 часам Нюрбургринга», высказался о четвёртом месте команды Verstappen Racing, где выступает четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

«Макс определённо тот, на кого равняюсь и у кого могу многому научиться. У него огромная страсть, как и у многих гонщиков здесь, думаю, что поэтому мы можем идентифицировать себя с ним. Это просто показывает, он знает, что мы здесь делаем. Думаю, Ферстаппен никогда и не планировал, что приедет, поучаствует в тренировке и сразу же возьмёт поул. Он знал, что это очень специфичная машина, что это очень специфичная гонка, которую здесь проводим.

Если вы посмотрите, как он готовился, это просто показывает, что он относится серьёзно, просто замечательно видеть», — приводит слова Энгстлера Motorsport.