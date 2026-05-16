Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У него огромная страсть». Обладатель поула к «24 часам Нюрбургринга» — о Ферстаппене

«У него огромная страсть». Обладатель поула к «24 часам Нюрбургринга» — о Ферстаппене
Комментарии

26-летний немецкий гонщик Лука Энгстлер, являющийся участником команды Red Bull Team ABT на Lamborghini Huracan GT3 EVO2, чей экипаж взял поул в квалификации к «24 часам Нюрбургринга», высказался о четвёртом месте команды Verstappen Racing, где выступает четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

«Макс определённо тот, на кого равняюсь и у кого могу многому научиться. У него огромная страсть, как и у многих гонщиков здесь, думаю, что поэтому мы можем идентифицировать себя с ним. Это просто показывает, он знает, что мы здесь делаем. Думаю, Ферстаппен никогда и не планировал, что приедет, поучаствует в тренировке и сразу же возьмёт поул. Он знал, что это очень специфичная машина, что это очень специфичная гонка, которую здесь проводим.

Если вы посмотрите, как он готовился, это просто показывает, что он относится серьёзно, просто замечательно видеть», — приводит слова Энгстлера Motorsport.

Материалы по теме
«Нельзя приехать — и бах, первый». Мапелли — о 4-м месте Ферстаппена на «Нюрбургринге»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android