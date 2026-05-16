«У меня не было личной жизни». Ральф Шумахер — о карьере в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что годы, проведённые в чемпионате, стали для него тяжёлым испытанием из-за постоянного внимания со стороны публики и давления, связанного со сравнениями с братом и семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.

«Не думаю, что кто-то был готов к тому, что произошло. Выход из своей зоны комфорта меняет тебя. У тебя больше нет личной жизни. Где бы ты ни был, что бы ни делал, ты постоянно чувствуешь, что за тобой наблюдают и, что особенно важно, тебя судят. Это неприятно.

В моём случае, конечно, всё было немного сложнее, потому что у меня был невероятно успешный брат. С другой стороны, я всегда хотел покоя и тишины. Ты не можешь сказать человеку: «Пожалуйста, сегодня не хочу. Я сижу здесь в ресторане с друзьями». А потом люди подумают: «Он настолько высокомерен, что даже не может встать и сфотографироваться?» — приводит слова Шумахера издание Formula Passion.