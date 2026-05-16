Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ламбьязе рассказал, какое первое впечатление на него произвёл Ферстаппен

Ламбьязе рассказал, какое первое впечатление на него произвёл Ферстаппен
Комментарии

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе вспомнил первое знакомство с нидерландским пилотом.

«Для меня это был всего второй сезон. Так что, возможно, я сам всё ещё пытался стать на ноги и найти своё место. А он, несмотря на то что ему было всего 18 лет, уже производил очень серьёзное впечатление.

За эти годы я работал со многими молодыми пилотами и знакомился со многими из них. И большинство из них довольно покорные: просто тихо сидят, смотрят на тебя снизу вверх и верят каждому твоему слову.

Макс был другим. Он сразу спрашивал: «Ну и как мне с этим работать? А это где?» Он уже тогда постоянно копал и прощупывал почву». — приводит слова Ламбьязе портал F1oversteer.

Ферстаппен присоединился к «Ред Булл» по ходу сезона-2016 после перехода из «Торо Россо». Уже в дебютной гонке за австрийскую команду он одержал победу на Гран-при Испании. С тех пор нидерландец завоевал четыре чемпионских титула, одержал 65 побед и 116 раз поднимался на подиум.

Сейчас читают:
«Хорнер был против». Марко — о переходе 18-летнего Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2016-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android