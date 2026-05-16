Ламбьязе рассказал, какое первое впечатление на него произвёл Ферстаппен

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе вспомнил первое знакомство с нидерландским пилотом.

«Для меня это был всего второй сезон. Так что, возможно, я сам всё ещё пытался стать на ноги и найти своё место. А он, несмотря на то что ему было всего 18 лет, уже производил очень серьёзное впечатление.

За эти годы я работал со многими молодыми пилотами и знакомился со многими из них. И большинство из них довольно покорные: просто тихо сидят, смотрят на тебя снизу вверх и верят каждому твоему слову.

Макс был другим. Он сразу спрашивал: «Ну и как мне с этим работать? А это где?» Он уже тогда постоянно копал и прощупывал почву». — приводит слова Ламбьязе портал F1oversteer.

Ферстаппен присоединился к «Ред Булл» по ходу сезона-2016 после перехода из «Торо Россо». Уже в дебютной гонке за австрийскую команду он одержал победу на Гран-при Испании. С тех пор нидерландец завоевал четыре чемпионских титула, одержал 65 побед и 116 раз поднимался на подиум.