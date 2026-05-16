Берман — о дебюте в Формуле-1: я пытался просто удержать голову на шее

Пилот «Хааса» Оливер Берман вспомнил дебют в Формуле-1, который случился на Гран-при Саудовской Аравии 2024 года. Британец финишировал седьмым, заменив Карлоса Сайнса в составе «Феррари».

«Мой первый круг в третьей практике был примерно на 12 секунд быстрее, чем поул-круг, который я проехал в Формуле-2 днём ранее. Уже после первого выезда моя шея была просто убита. Так что, если честно, я не особо ждал эту гонку с энтузиазмом. И было больно.

Ничего не может тебя к этому подготовить. Потому что в Формуле-2 для меня физически всё было легко. Шея вообще не была фактором. А потом я провёл гонку в Формуле-1 — и шея стала вообще всем. Это был сумасшедший скачок. Но день был классный. И вечер тоже.

Я просто не мог переживать из-за стресса. Я пытался тупо удержать голову на шее. Для папы возможность разделить этот опыт со мной, стоя в глубине боксов, думаю, была нервной, но для нас это был очень особенный день», — рассказал Берман в видео для YouTube-канала Фомулы-1.

