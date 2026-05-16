Пилот Формулы-Е — о Ферстаппене: выбрал, что делает его счастливым. И это нужно уважать

Пилот Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта поддержал участие четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в GT-гонках.

«Мне это очень нравится. Много-много лет назад пилоты Формулы-1 спокойно приходили в другие серии и возвращались обратно, параллельно выступая в Ф-1, но со временем это прекратилось.

Думаю, мы видели, как Нико Хюлькенберг приехал в Ле-Ман и выиграл его с первой попытки. Это было очень круто. А теперь у нас есть Макс. И не только в этом году, когда он всерьёз занялся реальными гонками — он всегда был вовлечён в GT. У него есть собственная команда, он также помогает своей симрейсинговой команде. То, что он делает с Крисом Лалхэмом, тоже очень-очень круто. И видеть, как Макс делает это, особенно в машине GT3, здорово, потому что обычно люди уходили бы в IndyCar, LMP1 в те времена, Hypercar или что-то подобное.

А Макс просто выбрал то, что делает его счастливым. И это нужно уважать. Он бросает себе вызов, выходя против одних из лучших GT-пилотов мира, и сразу едет на их уровне — как мы, в общем-то, и ожидали», — приводит слова да Кошты портал RacingNews365.