Акоста выиграл квалификацию ГП Каталонии MotoGP. Мартин — 8-й, Бедзекки — 12-й

Сегодня, 16 мая, на этапе MotoGP Гран-при Каталонии в Барселоне завершилась вторая квалификационная сессия.
Лучшее время по её итогам показал испанский пилот KTM Педро Акоста, проехавший лучший круг за 1.38,068. Вторым стал представитель Ducati Франко Морбиделли, уступивший лидеру 0,233 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик Ducati Алекс Маркес с отставанием 0,274.
MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация 2:
1. Педро Акоста (KTM) — 1.38.068.
2. Франко Морбиделли (Ducati) +0.233.
3. Алекс Маркес (Ducati) +0.274.
4. Рауль Фернандес («Априлия») +0.385.
5. Жоанн Зарко (Honda) +0.406.
6. Фабио Ди Джаннантонио (Ducati) +0.409.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.443.
8. Брэд Биндер (KTM) +0.529.
9. Хорхе Мартин («Априлия») +0.584.
10. Жоан Мир (Honda) +0.618.
11. Джек Миллер (Ducati) +0.705.
12. Марко Бедзекки («Априлия») +0.717.
