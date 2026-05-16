MotoGP — Гран-при Каталонии, 16 мая 2026 года — квалификация 2 — результаты

Акоста выиграл квалификацию ГП Каталонии MotoGP. Мартин — 8-й, Бедзекки — 12-й
Сегодня, 16 мая, на этапе MotoGP Гран-при Каталонии в Барселоне завершилась вторая квалификационная сессия.

Лучшее время по её итогам показал испанский пилот KTM Педро Акоста, проехавший лучший круг за 1.38,068. Вторым стал представитель Ducati Франко Морбиделли, уступивший лидеру 0,233 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик Ducati Алекс Маркес с отставанием 0,274.

MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Квалификация 2
16 мая 2026, суббота. 12:15 МСК
MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация 2:

1. Педро Акоста (KTM) — 1.38.068.
2. Франко Морбиделли (Ducati) +0.233.
3. Алекс Маркес (Ducati) +0.274.
4. Рауль Фернандес («Априлия») +0.385.
5. Жоанн Зарко (Honda) +0.406.
6. Фабио Ди Джаннантонио (Ducati) +0.409.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.443.
8. Брэд Биндер (KTM) +0.529.
9. Хорхе Мартин («Априлия») +0.584.
10. Жоан Мир (Honda) +0.618.
11. Джек Миллер (Ducati) +0.705.
12. Марко Бедзекки («Априлия») +0.717.

