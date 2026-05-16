Окон — о двойном подиуме «Альпин» в Бразилии-2024: лучший способ поставить точку

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон вспомнил свой двойной подиум с соотечественником Пьером Гасли в составе «Альпин» на Гран-при Бразилии 2024 года. Тогда оба гонщика в дождевой гонке смогли занять второе и третье места. Победу одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен.

«Скажем так, это была хорошая заключительная глава моей истории с «Альпин». Лучшего способа поставить точку, наверное, и быть не могло. Мы с Пьером Гасли вместе через многое прошли, и оказаться вдвоём на вершине мирового автоспорта… Да, это не победа, но это совместный подиум.

Это невероятно особенный момент, особенно если учесть, что на тот момент у нас, вероятно, была одна из самых медленных машин в пелотоне», — рассказал Окон в видео для YouTube-канала Фомулы-1.