«Вишенки на торте». Ламбьязе вспомнил самые яркие моменты в своей карьере

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе рассказал, какие успехи стали одними из главных моментов его карьеры.

«Если вспоминать самые яркие моменты моей карьеры или те, что сразу приходят в голову, то это его первая победа и первый чемпионский титул. Есть ещё несколько отдельных эпизодов. Но первая победа в Испании-2016 и первый титул в 2021 году — это вишенки на торте.

При первой победе я испытал чистый восторг и облегчение. Это был абсолютно лучший возможный старт после того, что за 10 дней до этого было довольно напряжённой первой встречей между нами.

Он прошёл путь от 18-летнего парня — думаю, тогда я вполне могу назвать его ребёнком — до отца. И я видел всё, что происходило между этими этапами. Это было невероятно интересно наблюдать. Но что не изменилось — так это его характер и он сам как человек. Это всё тот же Макс, что и 10 лет назад», — приводит слова Ламбьязе портал F1oversteer.