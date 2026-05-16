Хорнер посетил паддок Гран-при Монако Формулы-Е

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетил паддок девятого этапа Формулы-Е, который проходит в эти выходные в Монако.

По ходу дня гоночного уикенда британец был замечен за общением с бывшим пилотом «Ред Булл» Марком Уэббером, выступавшим за австрийскую команду с 2007 по 2013 год, а также с генеральным директором Формулы-Е Джеффом Доддсом.

Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года после 20 лет работы во главе команды. За это время коллектив завоевал 14 чемпионских титулов — восемь в личном зачёте благодаря Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену, а также шесть Кубков конструкторов.

Ранее Хорнер также был замечен в боксах MotoGP на этапе в Хересе. Тогда ряд источников сообщал, что британец рассматривается ФИА в качестве потенциального кандидата на руководящую должность в главной мотогоночной серии.

