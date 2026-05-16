Ферстаппен: в «24 часах Нюрбургринга» нужно держаться подальше от неприятностей

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал старт в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга».

«Да, в целом для меня в жизни всё всегда сводится к тому, чтобы сохранять спокойствие и получать удовольствие от процесса. Я знаю, что, когда сяду за руль, постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Конечно, в реальной жизни у меня такого опыта не так много, но виртуально я провёл огромное количество таких гонок. Так что я примерно понимаю, чего ожидать. Хотя в реальности с погодой в этот уикенд всё тоже будет непросто — это станет серьёзным фактором. В остальном — просто держаться подальше от неприятностей. Не хочется получить какие-либо повреждения уже в самом начале. И, конечно, нужно сохранить машину в целости», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

На момент публикации гонка уже стартовала. Экипаж Verstappen Racing под номером 3, за который в текущем отрезке выступает Дани Хункаделья, идёт на четвёртой позиции.