Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP в Барселоне. Бедзекки — 9-й, Мартин сошёл

Испанский мотогонщик Алекс Маркес одержал победу в спринт-заезде Гран-при Каталонии MotoGP. Вторым финишировал обладатель поула Педро Акоста из «КТМ», третьим — Фабио ди Джаннантонио из «Дукати».
Результаты спринта:
1. Алекс Маркес («Дукати») — 20:02.258;
2. Педро Акоста («КТМ») +0.041;
3. Фабио ди Джаннантонио («Дукати») +0.457;
4. Рауль Фернандес («Априлья») +2.928;
5. Жоанн Зарко («Хонда») +4.764;
6. Франческо Баньяя («Дукати») +4.894;
7. Франко Морбиделли («Дукати») +6.175;
8. Аи Огура («Априлия») +6.871;
9. Марко Бедзекки («Априлья») +7.381;
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +7.869;
11. Лука Марини («Хонда») +8.343;
12. Фермин Альдегер («Дукати») +9.721;
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.042;
14. Диогу Морейра («Хонда») +14.096;
15. Алекс Ринс («Ямаха») +14.166;
16. Джек Миллер («Ямаха») +14.334;
17. Топрак Разгатлыоглу («Ямаха») +20.452;
18.Аугусто Фернандес («Ямаха») +20.558;
Маверик Виньялес («КТМ») — сход (7-й круг);
Хорхе Мартин («Априлия») — сход (3-й круг);
Брэд Биндер («КТМ») — DNF (1-й круг);
Жоан Мир («Хонда») — DNF (1-й круг).