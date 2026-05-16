Зафнауэр рассказал, как пытался подписать Райкконена в «Форс Индия» перед сезоном-2012

Бывший руководитель «Форс Индия» Отмар Зафнауэр рассказал, что команда была близка к подписанию чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена перед его возвращением в чемпионат в составе «Лотуса».

«Я был близок к тому, чтобы подписать Кими Райкконена в «Форс Индия» до того, как он ушёл в «Лотус». Это было в Бразилии, на последней гонке сезона. Я должен был встретиться с Кими в японском ресторане, так что я встретился с ним и двумя его приятелями, пытаясь убедить его перейти к нам.

Его двумя приятелями, как мне кажется, были основатели Angry Birds. То есть никакого менеджера не было — только его друзья и Райкконен. Потом Кими сказал: «Ладно, пойдём поговорим на вечеринке «Ред Булл». У них в конце сезона была огромная вечеринка. Мы приехали туда, и я думаю: «Да нас туда вообще не пустят», потому что толпы были гигантские. А Кими дождался, пока внутрь пройдёт каждый из нас, и только потом зашёл сам.

В итоге убедить его перейти в «Форс Индия» мне не удалось. Причин было много. Нужно ведь убедить пилота, что его будущее с тобой выглядит лучше, чем другие предложения, которые у него есть. И, если честно, справедливости ради, он ушёл в «Лотус» в момент, когда они выигрывали больше гонок, чем мы. Так что они просто были сильнее», — приводит слова Зафнауэра портал Motorsport.