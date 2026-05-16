Ник де Врис выиграл первую гонку е-при Монако Формулы-Е

Сегодня, 16 мая, в Берлине состоялся девятый этап чемпионата Формулы-Е сезона-2025/2026. Первую гонку выиграл нидерландец Ник де Врис из команды «Махиндра». Вторым финишировал представитель «Ягуара» Митч Эванс, а на третьей строчке расположился Хосеп Мария Марти из «Купра Киро».

Результаты этапа в Монако Формулы-Е:

1. Ник де Врис (Mahindra Racing).

2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +2.677.

3. Хосеп Мария Марти (Cupra Kiro) +21.115.

4. Фелипе Другович (Andretti FE) +21.320.

5. Себастьен Буэми (Envision Racing) +21.839.

6. Йоэль Эрикссон (Envision Racing) +23.990.

7. Тейлор Барнард (DS Penske) +24.322.

8. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +25.817.

9. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +27.019.

10. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT FE Team) +29.004.

11. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +29.817.

12. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +45.641.

13. Зейн Мэлоуни (Lola Yamaha ABT FE Team) +52.893.

14. Норман Нато (Nissan FE Team) +1:02.680.

15. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +1:22.065.

16. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +1 круг.

17. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1 круг.

18. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) +1 круг.

19. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) DNF (26-й круг).

20. Джейк Деннис (Andretti FE) DNF (3-й круг).