Ник де Врис выиграл первую гонку е-при Монако Формулы-Е

Сегодня, 16 мая, в Берлине состоялся девятый этап чемпионата Формулы-Е сезона-2025/2026. Первую гонку выиграл нидерландец Ник де Врис из команды «Махиндра». Вторым финишировал представитель «Ягуара» Митч Эванс, а на третьей строчке расположился Хосеп Мария Марти из «Купра Киро».
Результаты этапа в Монако Формулы-Е:
1. Ник де Врис (Mahindra Racing).
2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +2.677.
3. Хосеп Мария Марти (Cupra Kiro) +21.115.
4. Фелипе Другович (Andretti FE) +21.320.
5. Себастьен Буэми (Envision Racing) +21.839.
6. Йоэль Эрикссон (Envision Racing) +23.990.
7. Тейлор Барнард (DS Penske) +24.322.
8. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +25.817.
9. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +27.019.
10. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT FE Team) +29.004.
11. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +29.817.
12. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +45.641.
13. Зейн Мэлоуни (Lola Yamaha ABT FE Team) +52.893.
14. Норман Нато (Nissan FE Team) +1:02.680.
15. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +1:22.065.
16. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +1 круг.
17. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1 круг.
18. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) +1 круг.
19. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) DNF (26-й круг).
20. Джейк Деннис (Andretti FE) DNF (3-й круг).