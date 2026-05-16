Пиастри показал совместный картинговый заезд с Албоном и Бортолето
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился фотографиями с совместного картингового заезда с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном и гонщиком «Ауди» Габриэлом Бортолето.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

«Натуральная среда обитания», — написал Пиастри под постом в социальных сетях.

Для Пиастри нынешний сезон стал третьим за «Макларен». После первых этапов чемпионата австралиец занимает шестое место в личном зачёте, набрав 43 очка. На его счету два подиума — в Майами и Сузуке.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

Для Албона это уже восьмой сезон в Формуле-1 в составе «Уильямса». Тайский пилот располагается на 17-й позиции в чемпионате, имея одно очко, заработанное на Гран-при Майами.

Бортолето проводит дебютный сезон в Формуле-1 после победы в Формуле-2 и перехода в «Ауди». Бразилец занимает 15-е место в личном зачёте с двумя очками, набранными на Гран-при Австралии.

