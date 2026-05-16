Главная Авто Новости

Ферстаппен лидирует в гонке «24 часа Нюрбургринга» после трёх часов

Ферстаппен лидирует в гонке «24 часа Нюрбургринга» после трёх часов
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») вышел в лидеры гонки «24 часа Нюрбургринга» по итогам трёх часов.

К концу третьего часа Ферстаппен смог обогнать Денниса Ольсена, а затем на 19-м круге обошел Кристиана Крогнеса. После этого Ольсен оттеснил Крогнеса на третье место, а Ферстаппен завершил третий час в качестве лидера гонки. При этом часть лидеров не смогла избежать проблем: Тьерри Вермюлен вылетел в стену после неуверенного манёвра обгона, а Александр Симс и Джесси Кроун выбыли после столкновения.

Напомним, в квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга» Ферстаппен занял четвёртое место.

