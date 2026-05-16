Карлос Сайнс и Даниил Квят посетили этап Формулы-Е в Монако

31-летний гонщик британского коллектива «Уильямс» испанец Карлос Сайнс и 32-летний экс-пилот Ф-1 россиянин Даниил Квят посетили девятый этап Формулы-Е в Монако, в первой гонке которого победу одержал нидерландец Ник де Врис из команды «Махиндра».

На данный момент Сайнс в личном зачёте Ф-1 располагается на 14-м месте, имея на своём счету четыре очка.

Даниилу Квяту 32 года. В 2014 году россиянин дебютировал в Формуле-1 за команду «Торо Россо». Сезон-2015 провёл в составе «Ред Булл», сменив четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, однако уже в 2016 году вернулся в «Торо Россо», где соревновался ещё четыре года. Сейчас россиянин выступает в SuperGT за «Ламборгини».