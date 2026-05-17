Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн: Лоусону нужно перестать ошибаться

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн оценил выступления новозеландского гонщика Лиама Лоусона в прошлом сезоне и призвал его работать над устранением ошибок и стабильностью.

«Безусловно, Лиаму помогло то, что он был частью команды с самого начала. И понятно, что проводить сравнения с прошлым сезоном не имеет смысла. Невозможно сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, когда у Лоусона было полтора дня предсезонных тестов, потом два старта с пит-лейна в гонках, а потом ему пришлось менять команду. Придумать условия хуже было трудно. Я много раз говорил об этом, и скажу снова.

Лиам Лоусон очень талантливый гонщик, и некоторые его выступления, в том числе в прошлом году, были выдающимися. Что Лоусону нужно сделать, и он уже над этим работает, – это перестать ошибаться. Нельзя одну неделю квалифицироваться третьим, а через неделю не выйти из первого сегмента квалификации. Подобные вещи. И Лиам сам прекрасно об этом знает», — приводит слова Пермейна RacingNews365.