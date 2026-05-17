Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн: Лоусону нужно перестать ошибаться

Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн: Лоусону нужно перестать ошибаться
Комментарии

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн оценил выступления новозеландского гонщика Лиама Лоусона в прошлом сезоне и призвал его работать над устранением ошибок и стабильностью.

«Безусловно, Лиаму помогло то, что он был частью команды с самого начала. И понятно, что проводить сравнения с прошлым сезоном не имеет смысла. Невозможно сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, когда у Лоусона было полтора дня предсезонных тестов, потом два старта с пит-лейна в гонках, а потом ему пришлось менять команду. Придумать условия хуже было трудно. Я много раз говорил об этом, и скажу снова.

Лиам Лоусон очень талантливый гонщик, и некоторые его выступления, в том числе в прошлом году, были выдающимися. Что Лоусону нужно сделать, и он уже над этим работает, – это перестать ошибаться. Нельзя одну неделю квалифицироваться третьим, а через неделю не выйти из первого сегмента квалификации. Подобные вещи. И Лиам сам прекрасно об этом знает», — приводит слова Пермейна RacingNews365.

Материалы по теме
Лоусон объяснил, какие проблемы у него были бы, если бы ГП на Ближнем Востоке состоялись
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android