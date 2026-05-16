Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: я не хотел быть напарником Михаэля. Я не собирался быть вторым пилотом «Феррари»

Монтойя: я не хотел быть напарником Михаэля. Я не собирался быть вторым пилотом «Феррари»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что отказался от предложения «Феррари», поскольку не хотел делить боксы с Михаэлем Шумахером.

«Росс [Браун] как-то подошёл ко мне и сказал: «Мы бы хотели, чтобы ты выступал за нас». Я сказал: «Нет, спасибо». Даже мой гоночный инженер в «Уильямсе» назвал меня сумасшедшим, когда узнал, что я отказался. Но я не хотел быть напарником Михаэля. Я не собирался быть вторым пилотом. В годы участия в Формуле-1 у меня не было никогда стремления стать гонщиком «Феррари», — рассказал Монтойя в подкасте The Chequered Flag на YouTube.

Монтойя выступал в Формуле-1 в 2001—2006 годах. Колумбиец стал бронзовым призёром чемпионата в 2002 и 2003 годах.

Материалы по теме
Монтойя высказался о возможном возвращении Хорнера в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android