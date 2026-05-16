Грузовики «КАМАЗ-мастер» и «Урал Моторспорт» не пропускали на границе с Китаем

Грузовики «КАМАЗ-мастер» и «Урал Моторспорт» не пропускали на границе с Китаем несколько дней перед стартом ралли «Такла-Макан-2026». Об этом сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Согласно имеющейся информации, колонна спортивных грузовиков и автомобилей сопровождения выехала из Набережных Челнов в китайский Урумчи для участия в ралли. Основная часть команды прибыла в Китай самолётом, но другие, включая экипажи «КАМАЗ-мастер» и «Урал Мотоспорт», задержались на казахстанско-китайской границе на несколько суток. Это привело к пропуску тестов в дюнах.

Несмотря на логистические трудности, все административные проверки были пройдены: экипажи получили китайские водительские удостоверения и прошли предстартовые процедуры. За день до старта экипажи всё же получили разрешение на въезд, совершили рывок в 1000 км и прибыли на бивуак ночью. Команда оперативно подготовила технику к утренней технической инспекции и получила допуск к гонке.

В гонке участвуют несколько сотен участников и около 150 транспортных средств. В грузовом зачёте за победу будут бороться девять экипажей. Перед первым спецучастком гонщики проехали 25-километровый пролог для определения стартовых позиций.

