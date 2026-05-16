Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен назвал свою самую любимую победу в карьере.

«Что касается меня, то здесь всё довольно просто. Я бы сказал, что первая победа в Формуле-1 самая эмоциональная. Её никогда не забудешь», — приводит слова Ферстаппена портал F1oversteer.

Нидерландский гонщик одержал первую победу в Формуле-1 в дебютной гонке на Гран-при Испании в сезоне-2016.

В данный момент Макс в личном зачёте Ф-1 располагается на седьмом месте, имея на своём счету 26 очков. А его напарник Исак Хаджар занимает 13-е место с четырьмя очками.