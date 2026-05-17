Линдблад: работаю над тем, чтобы однажды стать чемпионом Ф-1

18-летний новичок Ф-1, выступающий за итальянскую команду «Рейсинг Буллз», британец Арвид Линдблад рассказал, что мечтает стать чемпионом Формулы-1.

«Я действительно хочу стать… нет, это звучит неправильно. Я работаю над тем, чтобы однажды стать чемпионом Формулы-1, это точно», — приводит слова Линдблада издание The Independent.

В данный момент британский гонщик занимает 12-е место в личном зачёте, имея на своём счету четыре очка. Его напарник новозеландец Лиам Лоусон располагается на 10-й строчке, заработав пока 10 очков.

Ранее пилоты «Рейсинг Буллз» представили мерч в цветах нового летнего вкуса «Ред Булл».