Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф рассказал, какая команда удивила его после обновлений на Гран-при Майами

Вольф рассказал, какая команда удивила его после обновлений на Гран-при Майами
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о расстановке сил в чемпионате после последних обновлений команд, которые были привезены на Гран-при Майами.

«Мы только в начале нового цикла регламента, и кривая развития сейчас очень крутая, поэтому мы ожидали, что «Макларен» с крупным пакетом обновлений прибавит даже полсекунды.

Должен сказать, что «Ред Булл» стал большим сюрпризом, потому что они сделали огромный шаг вперёд, сократив отставание с более чем секунды от лидера до борьбы в первых рядах вместе с Максом Ферстаппеном. Мы тоже привезём обновления в Канаду, но, думаю, в этом году совершенно нормально видеть, как расклад сил меняется от гонки к гонке», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.

Немецкая команда лидирует в общем зачёте: Кими Антонелли расположился на первой строчке со 100 очками.

Материалы по теме
Что происходит с фаворитом сезона Ф-1? Лидер «Мерседеса» проигрывает 19-летнему напарнику
Что происходит с фаворитом сезона Ф-1? Лидер «Мерседеса» проигрывает 19-летнему напарнику
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android