Вольф рассказал, какая команда удивила его после обновлений на Гран-при Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о расстановке сил в чемпионате после последних обновлений команд, которые были привезены на Гран-при Майами.

«Мы только в начале нового цикла регламента, и кривая развития сейчас очень крутая, поэтому мы ожидали, что «Макларен» с крупным пакетом обновлений прибавит даже полсекунды.

Должен сказать, что «Ред Булл» стал большим сюрпризом, потому что они сделали огромный шаг вперёд, сократив отставание с более чем секунды от лидера до борьбы в первых рядах вместе с Максом Ферстаппеном. Мы тоже привезём обновления в Канаду, но, думаю, в этом году совершенно нормально видеть, как расклад сил меняется от гонки к гонке», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.

Немецкая команда лидирует в общем зачёте: Кими Антонелли расположился на первой строчке со 100 очками.