Гоночный директор «Ауди»: судите нас в конце сезона

Гоночный директор «Ауди» Алан Макниш призвал не делать поспешных выводов о форме команды на старте сезона.

«Да, обновления будут. Канада — очень специфичная трасса, как и Монако. По сути, это довольно особенные автодромы — примерно так же, как Монца в некоторой степени ближе по характеристикам к Канаде.

Но у нас действительно есть кое-что в разработке. В Майами у нас было четыре обновления — некоторые изменения в передних тормозных воздуховодах, — но это мелочи по сравнению с тем, что привезло большинство конкурентов.

Думаю, нужно также помнить, что это всего четвёртая гонка для новой команды. Да, «Заубер» существовал и раньше, но речь ещё и об интеграции силовой установки «Ауди» в эту систему. Поэтому судите нас в конце года», — приводит слова Макниша издание Motorsport Week.

