Макс Ферстаппен оценил выступление в своём первом отрезке на «24 часах Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен оценил своё выступление в первом отрезке гонки «24 часа Нюрбургринга», проходящей в данный момент в Германии.

«Да, это был хороший отрезок. Поначалу, очевидно, траффик был плотным, и это несколько усложняло обгоны, но после, когда я немного проехал вперёд и на несколько кругов вмешалась погода, было скользко, появилось преимущество. Машина была хороша. Я пытался избежать неприятностей, но в то же время вы должны удерживать темп и работать на пределе, а это всегда непросто», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба лиги NLS.

