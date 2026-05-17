Ферстаппен продолжает лидировать на «24 часах Нюрбургринга»

Экипаж Verstappen Racing под номером 3 продолжает удерживать лидерство в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга». На момент публикации за рулём находится чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Преимущество лидирующего экипажа над ближайшей машиной составляет 13,7 секунды, тогда как отрыв от идущего третьим экипажа превышает четыре минуты.

Ферстаппен провёл сильный ночной отрезок и сумел отобрать первую позицию у «Мерседеса» под номером 80, за рулём которого находился Маро Энгель. В один из напряжённых моментов между двумя гонщиками даже произошёл лёгкий контакт, однако оба экипажа смогли продолжить гонку без последствий.

Около 4:00 по местному времени Ферстаппен передал машину Жюлю Гунону, который сохранил лидерство команды. Позднее уже Лукас Ауэр сумел отбить атаки сестринского экипажа и удержать преимущество, созданное по ходу ночной части марафона.