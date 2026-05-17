Вальсекки: то, что Антонелли взял «Мерседес», а не «Феррари», стало для него удачей

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Давиде Вальсекки высказался о карьерном пути пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Возможно, то, что его взял «Мерседес», а не «Феррари», действительно стало для него большой удачей.

В прошлом году, когда у него были те семь или восемь гонок, в которых он испытывал трудности, если бы он был в «Феррари», его бы просто съели. Знаешь, даже сама публика: когда ты хорош, ты лучший в мире, а когда ошибаешься — тебя критикуют. То, что его забрала иностранная команда, для него стало удачей. Тото Вольф провернул шедевральный ход», — приводит слова Вальсекки портал FWM.

19-летний Антонелли проводит второй сезон в составе «Мерседеса». Итальянец одержал три победы подряд и возглавляет личный зачёт чемпионата.