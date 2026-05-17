Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вальсекки: то, что Антонелли взял «Мерседес», а не «Феррари», стало для него удачей

Вальсекки: то, что Антонелли взял «Мерседес», а не «Феррари», стало для него удачей
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Давиде Вальсекки высказался о карьерном пути пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Возможно, то, что его взял «Мерседес», а не «Феррари», действительно стало для него большой удачей.

В прошлом году, когда у него были те семь или восемь гонок, в которых он испытывал трудности, если бы он был в «Феррари», его бы просто съели. Знаешь, даже сама публика: когда ты хорош, ты лучший в мире, а когда ошибаешься — тебя критикуют. То, что его забрала иностранная команда, для него стало удачей. Тото Вольф провернул шедевральный ход», — приводит слова Вальсекки портал FWM.

19-летний Антонелли проводит второй сезон в составе «Мерседеса». Итальянец одержал три победы подряд и возглавляет личный зачёт чемпионата.

Материалы по теме
Что происходит с фаворитом сезона Ф-1? Лидер «Мерседеса» проигрывает 19-летнему напарнику
Что происходит с фаворитом сезона Ф-1? Лидер «Мерседеса» проигрывает 19-летнему напарнику
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android