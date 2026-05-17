Чемпион Ф-Е похвалил Ферстаппена и Алонсо за популяризацию автоспорта за пределами Ф-1

34-летний португальский гонщик и чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта из команды Jaguar TCS Racing отметил вклад в популяризацию автоспорта четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») и двукратного обладателя титул Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Я думаю, что то, что Макс Ферстаппен делает в этом году, и то, что Фернандо Алонсо сделал несколько лет назад, участвуя в WEC и взяв два годичных отпуска в Формуле-1, фантастично.

На мой взгляд, эти двое понимают, что за пределами паддока Формулы-1 есть много талантов, и это сближает весь мир автоспорта. Это показывает болельщикам, что есть ещё гонки, кроме Формулы-1. Так что мы можем только поблагодарить их. Они потрясающие амбассадоры автоспорта и помогают нам расти», — приводит слова да Кошты RacingNews365.