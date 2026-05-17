Видео: соперник Ферстаппена напел песню про Макса после обгона на «24 часах Нюрбургринга»

Немецкий гонщик Йенс Клингман, выступающий на «24 часах Нюрбургринга» на экспериментальном гоночном универсале BMW M3 Touring 24H, созданном совместно с Schubert Motorsport, напел песню про четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») после обгона со стороны нидерландца.

Ферстаппен выступает за свою собственную команду Verstappen Racing на машине Mercedes-AMG GT3 Evo в топовой категории SP9. В экипаже с Максом Лукас Ауэр, в январе выигравший «24 часа Дайтоны» в зачёте GTD, трёхкратный победитель «12 часов Батерста» Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья, много лет выступавший в гонках на выносливость.

На момент публикации нидерландец, будучи лидером гонки, заехал на пит-стоп, чтобы передать машину партнёру по команде. Коллектив Verstappen Racing сохранил лидерство, так как их соперник на «Мерседесе», идущий вторым, тоже заехал на пит-стоп.