Экипаж Ферстаппена столкнулся с проблемами и потерял лидерство в «24 часах Нюрбургринга»

Экипаж команды Verstappen Racing в гонке «24 часа Нюрбургринга» столкнулся с техническими проблемами и потерял лидерство в заезде.

35-летний испанский гонщик Даниэль Хункаделья, который сел за руль Mercedes-AMG GT3 Evo после того, как четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен проехал свой очередной отрезок и заехал на пит-стоп лидером гонки, сохранил первое место и наращивал темп. Но в один момент на его машине случилась неисправность и он потерял более 30 секунд на круге, пропустив экипаж №80 на «Мерседесе».

Затем испанец заехал в боксы, и на момент публикации до сих пор находится там, а в зачёте экипаж Ферстаппена уже на седьмой строчке.