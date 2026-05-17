Журналист объяснил, из-за чего экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге»

Нидерландский автоспортивный журналист Эрик ван Харен заявил, что экипаж Verstappen Racing в гонке «24 часа Нюрбургринга» столкнулся с поломкой карданного вала на своей машине Mercedes-AMG GT3 Evo.

Поломка произошла, когда за рулём находился 35-летний испанский гонщик Даниэль Хункаделья. Экипаж находился на первой строчке и выигрывал более 30 секунд у идущего вторым экипажа «Мерседеса» №80.

Verstappen Racing выступает в топовой категории SP9. В экипаже с Максом и Хункадельей находится также Лукас Ауэр, в январе выигравший «24 часа Дайтоны» в зачёте GTD, трёхкратный победитель «12 часов Батерста» Жюль Гунон.

На данный момент находится в боксах, а экипаж потерял более 10 позиций.

