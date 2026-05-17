Ральф Шумахер: путь Ф-1 должен привести обратно к двигателям внутреннего сгорания

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер сказал, что гоночной серии нужно отказаться от гибридной схемы силовой установки.

«В действительности путь должен привести обратно к двигателям внутреннего сгорания. Преимущества очевидны. Машины будут легче, быстрее и прежде всего проще.

Проблемы начались с самого начала, иногда машины попросту глохли. Батарея разряжалась быстрее, чем ожидалось. Происходили аварии из-за слишком большой разницы в скорости. Это доказывает, и я считаю именно так, что спорт должен оставаться приоритетом», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

